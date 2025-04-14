Suruç'ta Gökbilim Etkinliği

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde gökyüzü gözlem etkinliği kapsamında öğrenciler uzayı gözlemledi.
Suruç Kaymakamlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 11 Nisan Mahallesi'nde kümbet evlerinin bulunduğu alanda öğrencilerin gök bilimine ilgilerini artırmak için program düzenlendi.
Uydular, gezegenler ve uzay olayları hakkında bilgilendirilen öğrenciler, burada teleskopla gezegenleri gözlemleme fırsatı buldu.
Etkinliğe katılan öğrencilere katılım belgesi verildi.
Etkinliğe, Suruç Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu ve ilçe protokolü katıldı.
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