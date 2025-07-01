Suruç'ta Minibüs Çocuk Canını Aldı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Dikili Mahallesi Kanal Sokak'ta İ.T. yönetimindeki 34 VT 7496 plakalı minibüs, 2 yaşındaki Sadık Eymen Yeşil'e çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü İ.T, polis ekiplerince gözaltına alındı.