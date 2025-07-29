Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
M.S. yönetimindeki 63 AFM 542 plakalı otomobil, Suruç- Mürşitpınar kara yolunun 5. kilometresinde İ.A. idaresindeki 34 BE 1385 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Suruç'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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