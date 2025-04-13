Suruç'ta Trafik Kazası: 7 Yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
R.T. yönetimindeki 63 AAN 163 plakalı otomobil ile M.Ö. kontrolündeki 31 EE 973 plakalı hafif ticari araç, Mürşitpınar Caddesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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