Suruç\'ta Uyuşturucu Operasyonu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Narkotik suçlarla mücadele" kapsamında uyuşturucu bulunduğu tespit edilen F.E'ye ait adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada, 486 gram esrar ile 29 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.E. işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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