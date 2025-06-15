Şuşa Beyannamesi'nin 4. yılı - Son Dakika
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Şuşa Beyannamesi'nin 4. yılı

15.06.2025 11:20
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Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini stratejik ortaklıktan müttefiklik seviyesine taşıyan Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasının üzerinden 4 yıl geçti.

Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini stratejik ortaklıktan müttefiklik seviyesine taşıyan Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasının üzerinden 4 yıl geçti.

Tam adıyla "Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesi", 15 Haziran 2021'de, Karabağ'ın sembol şehri ve Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'da, Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev tarafından imzalandı.

İki ülke ilişkilerini müttefiklik düzeyine çıkartan Şuşa Beyannamesi ile taraflar, başta ulusal güvenlik olmakla tüm stratejik alanlarda tam işbirliği taahhüdünde bulundu. Beyanname, askeri ve savunma sanayisi teknolojilerinden enerjiye, ulaştırmadan ekonomiye ve insani ilişkilere kadar birçok alanda ilişkilerin daha da derinleştirilmesini öngörüyor.

Beyannameyle birlikte, Türkiye ve Azerbaycan, taraflardan herhangi birine yönelik bağımsızlık, egemenlik, toprak bütünlüğü ya da sınır güvenliği tehditleri karşısında ortak hareket etme iradesini açık biçimde ortaya koydu.

Belge, yalnızca iki ülke arasındaki ilişkiler açısından değil, aynı zamanda bölgesel barış, güvenlik ve işbirliği bakımından da önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Şuşa Beyannamesi ayrıca Türk dünyasına yönelik ortak vizyonu da yansıtıyor. Türk kültür mirasının uluslararası alanda tanıtılması ve teşvik edilmesi, Türk dünyasının gelişimi için bölgesel ve küresel düzeyde ortak çabaların artırılması da öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin yeni dönemdeki yol haritası" olarak tanımlanan Şuşa Beyannamesi, yalnızca ikili ilişkilerde değil, bölgede yeni bir saldırganlığa izin verilmeyeceğini ve Türk dünyasında entegrasyonun güçlendirilmesi yönündeki iradeyi de ortaya koyuyor.

İki liderin Şuşa'daki tarihi buluşmasıyla başlayan yeni dönem, son 4 yılda bölgesel barış, dayanışma ve kalkınma adına birçok somut adımı da beraberinde getirdi.

Milli Kurtuluş Günü, müttefiklik bağıyla taçlandı

Şuşa Beyannamesi'nin imzalandığı 15 Haziran tarihi, aynı zamanda Azerbaycan'da Milli Kurtuluş Günü olarak kutlanıyor. Bu tarih, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in 1993'te yeniden iktidara geldiği gün olarak Azerbaycan halkının hafızasında yer alıyor.

Artık 15 Haziran, yalnızca bir siyasi dönüşümün değil, aynı zamanda iki kardeş ülkenin ilişkilerini resmen müttefiklik düzeyine taşıyan tarihi bir adımın da yıl dönümü olarak anılıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Azerbaycan, Azerbaycan, Güvenlik, Savunma, Türkiye, Güncel, Şuşa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şuşa Beyannamesi'nin 4. yılı - Son Dakika

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