Suudi Arabistan'dan Filistin Devleti Çağrısı - Son Dakika
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Suudi Arabistan'dan Filistin Devleti Çağrısı

Suudi Arabistan, bağımsız Filistin devleti için destek verip barış engellerinden hesap sorulmalı dedi.

01.10.2024 19:16
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Suudi Arabistan, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devletinin kurulmasına yönelik bağlılığını yineleyerek, "bölgede barış çabalarını engelleyenlerden" hesap sorulması çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın başkanlığında toplandı.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, kabinenin bölgede ve dünyada yaşanan gelişmeler ile bölgesel ve uluslararası toplantıların sonuçlarını ele aldığı belirtildi.

Bakanlar Kurulunun, Suudi Arabistan'ın Arap-İslam Ortak Bakanlar Komitesi, Norveç ve Avrupa Birliği'ndeki ortaklarıyla kurduğu "İki Devletli Çözümün Uygulanması için Uluslararası Koalisyondan" duyduğu memnuniyet vurgulandı.

Açıklamada, Suudi Arabistan Bakanlar Kurulunun, "başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına yönelik bağlılığı yinelendi ve devam eden savaş ile uluslararası hukuka aykırı tüm ihlallerin derhal durdurulması" talebinde bulunuldu.

Ayrıca, bölgede "barış çabalarını engelleyen herkesten hesap sorulması" çağrısı yapıldı.

Suudi Arabistan'ın Filistinlilere aylık maddi destekte bulunacağı kaydedilen açıklamada, Lübnan halkına da tıbbi ve insani yardım sağlanacağı aktarıldı.

Suudi Arabistan, 27 Eylül'de Filistin devleti kurmak ve iki devletli çözümü uygulamak için "uluslararası koalisyon" oluşturulduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

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