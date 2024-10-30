Suudi Arabistan'dan Filistin Mesajı

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, "Filistin devletinin kurulmasının, Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme yolunda ilerlemesinin bir koşulu olduğunu" söyledi.

Suudi Arabistan resmi televizyonu El-İhbariyye kanalında yer alan habere göre, başkent Riyad'da "İki Devletli Çözüm için Küresel İttifak Toplantısı" düzenlendi.

Toplantının oturum arasında İhbariyye'ye konuşan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, "İki devletli çözümü destekleyen uluslararası koalisyonun 90 ülkenin katılımıyla toplandığını ve toplantının çözüm yolunda atılacak birçok adımın ilk adımını oluşturduğunu" kaydetti.

"İki Devletli Çözüm için Küresel İttifak Toplantısı'nın Filistin krizini sona erdirmek için bir adım olduğunu" ifade eden Bin Ferhan, "Suudi Arabistan'ın bu toplantıyla uluslararası kamuoyunu İsrail'in Filistin halkına karşı uygulamalarına karşı harekete geçireceğini" vurguladı.

Suudi Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, "Filistin devletinin kurulmasının, Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme yolunda ilerlemesinin bir koşulu olduğunu" vurguladı.

Öte yandan, Filistin Devlet Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İki Devletli Çözüm için Küresel İttifak Toplantısı"nın düzenlenmesinin memnuniyetle karşılandığı açıklandı.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan açıklamada toplantının Filistin topraklarındaki İsrail işgalini sona erdirme ve bir Filistin devletinin kurulmasını gerçekleştirme çabalarına katkıda bulunacağı kaydedildi.

Suudi Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid el-Hureyci, 28 Ekim'de, Riyad'ın iki gün sürecek İki Devletli Çözüm için Küresel İttifak'ın ilk üst düzey toplantısına ev sahipliği yapacağını duyurmuştu.