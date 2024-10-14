Suudi Arabistan'dan Lübnan'a Hava Köprüsü

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RİYAD, 14 Ekim (Xinhua) -- Suudi Arabistan, Lübnan'a destek amacıyla bir hava köprüsü oluşturdu.

Resmi Suudi Basın Ajansı'nın bildirdiğine göre hava köprüsünün ilk uçağı Pazar günü Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'ndan Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yola çıkarak gıda, tıbbi yardım ve barınma malzemeleri gibi temel ihtiyaç malzemeleri taşıdı.

Hava köprüsünün, devam eden İsrail-Hizbullah çatışmasının neden olduğu acıları hafifletmek üzere Lübnan halkına kritik yardım sağlamak için Kral Selman İnsani Yardım Merkezi tarafından başlatıldığı belirtildi.