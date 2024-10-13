Suudi Arabistan'dan Lübnan'a İnsani Yardım

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Suudi Arabistan, Lübnan'a insani yardım taşıyan bir uçak gönderdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan'dan İsrail saldırıları altındaki Lübnan'a insani yardımların ulaştırılması için oluşturulan hava köprüsü kapsamında ilk uçak, başkent Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanına indi.

Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçisi Velid el-Buhari'nin de bulunduğu uçakta, insani yardım ve tıbbi malzemelerin taşındığı bilgisi verildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberinde de Kral Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın talimatlarıyla, Kral Selman İnsani Yardım Merkezi tarafından, Lübnan halkına insani yardımların ulaştırılması için hava köprüsü kurulduğu belirtildi.

Haberde, Başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Halid Havalimanından kalkan uçakta insani malzeme ve gıda yardımlarının yanı sıra sığınmacılar için gerekli araç ve gereçlerin olduğu bilgisi verildi.