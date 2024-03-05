Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: Uluslararası Toplum İsrail'in Gazze'deki Katliamlar Karşısında Aciz

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, uluslararası toplumun İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'nde işlediği katliamlar karşısında aciz kaldığını belirtti.
Bin Ferhan, ülkenin batısındaki Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısında konuştu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurması talebini yinelemek için bir araya geldiklerini dile getiren Bin Ferhan, "Uluslararası toplum, Gazze Şeridi'nde gerçekleştirilen katliamlar karşısında aciz." dedi.
İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes talep eden ülkelerin sayısının arttığının altını çizen Bin Ferhan, "Filistin devletini tanıma ve iki devletli çözümü kabul etme zamanı geldi artık." diye konuştu.
İİT Genel Sekreteri'nden uluslararası topluma çağrı
İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha da uluslararası topluma İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurması çağrısı yaptı.
İsrail'in Gazze Şeridi'nde uluslararası hukuku ihlal ederek korkunç katliamlar yaptığı ve insanlığa karşı savaş suçları işlediğini belirten Taha, İsrail'in işlediği suçların sonuncusunun Gazze'de yardım bekleyen yüzlerce sivili hedef aldığı saldırı olduğunu hatırlattı.
İsrail ordusunun şu ana kadar Gazze'de 30 binden fazla sivili öldürdüğüne dikkati çeken Taha, İsrail saldırıları sonucu Gazze Şeridi içerisinde yaklaşık 2 milyon insanın yerinden edildiğini söyledi.
Taha, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İşgalci İsrail, abluka uygulamasının yanı sıra aç bırakma, işkence, alıkoyma, öldürme, yerinden etme ve altyapıyı yerle bir etmeye dayalı sistematik politikalarına devam ediyor. İsrail, Filistin halkını topraklarından sürme girişimleri kapsamında konutlar başta olmak üzere cami, kilise, hastane, okul, BM'ye ait kurumları ve tarihi yapıları yıkıyor."
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 430'u çocuk, 8 bin 900'ü kadın olmak üzere 30 bin 631 Filistinli öldürüldü, 72 bin 43 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Son Dakika › Güncel › Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: Uluslararası Toplum İsrail'in Gazze'deki Katliamlar Karşısında Aciz - Son Dakika
Akyurt Belediyesi'nin gençlere ve geleceğe yönelik projelerinden biri olan yüzme havuzu ve gençlik merkezi inşaatı tamamlandı. Ankara'nın Akyurt ilçesinde yapılan tesis, Akyurtluların yanı sıra diğer ilçe vatandaşlarının da kullanabileceği bir görünüme kavuştu.
İlk kadın ressamlardan Mihri Rasim Müşfik Açba'nın eserlerinden oluşan 'İstanbul, Roma, New York'ta Ressam Mihri' resim sergisi, Vadistanbul AVM'de Kärcher'ın ev sahipliğinde açıldı. Dr. Necmi Sönmez'in katkılarıyla hazırlanan sergi, 10 Mart'a kadar ziyarete açık olacak. Sergi, Açba'nın yaşamına ve sanat serüvenine ışık tutarken, tarihsel, sosyal ve kadın hakları savunuculuğu bağlamında mücadelesini izleyiciye aktarmayı hedefliyor. Sergide 4'ü orijinal olan 13 eser, Açba'nın özgün eserleri, fotoğrafları ve resimlerinin röprodüksiyonlarıyla birlikte sergileniyor. Açba, Türkiye'de çağdaş resim çalışmalarını başlatan ilk kadın ressam olarak ve özellikle portreleriyle tanınıyor. Portrelerini yaptığı kişiler arasında Mustafa Kemal Atatürk, eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Franklin D. Roosevelt ve mucit Thomas Edison gibi önemli isimler bulunuyor.
Ardahan'da akşam saatlerinde etkili olan soğuk hava, yerini sise bıraktı. Kent merkezinde hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düşmesi sebebiyle sis oluştu. Gün ve Kuzey çevre yolları başta olmak üzere Kura Nehri bölgesinde yoğun sis görüş mesafesini düşürdü. Sis ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik botu tarafından 4 can salında bulunan 26'sı çocuk toplam 87 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Ayrıca, bir Türk vatandaşı da can salından yasa dışı yollarla ülkeyi terk etmeye çalışırken gözaltına alındı.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'ni (MÜSİAD) ziyaret ederek, metro projeleri hakkında bilgi verdi. Altınok, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile işbirliği içinde havaalanı metrosu projesinin gerçekleştirileceğini belirtti. Ayrıca, trafik sorununa da değinen Altınok, Ankara'nın gelişen bir şehir olduğunu ve yapılan alt yapı çalışmalarının yetersiz olduğunu ifade etti. Ziyarette, Cumhur İttifakı Çankaya Belediye Başkan adayı Duhan Kalkan ve diğer parti yetkilileri de hazır bulundu.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 6 ilde sosyal medya platformlarında sahte ilan vererek dolandırıcılık ve şantaj yaptıkları iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda cep telefonu, sim kart, banka kartı, hard disk ve tablet ele geçirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 11 kulüp ile Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Kayserispor, Hatayspor, Başakşehir, Samsunspor, Pendikspor, Adana Demirspor ve Alanyaspor'un çeşitli sebeplerle disipline gönderildiği açıklandı. Ayrıca, Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Beşiktaşlı futbolcu Omar Colley, Samsunsporlu Marius Mouandilmadji ve Fatih Karagümrüklü Federico Ceccherini de disipline sevk edildi. Trendyol 1. Lig'den ise Bodrum FK, Eyüpspor, Sakaryaspor, Ahlatcı Çorum FK ve ASTOR Enerji Şanlıurfaspor kulüplerinin PFDK'ye sevk edildiği bildirildi. Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ve Eyüpspor futbolcusu Caner Erkin'in de disipline gönderildiği açıklandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?