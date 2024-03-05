Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: Uluslararası Toplum İsrail'in Gazze'deki Katliamlar Karşısında Aciz

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, uluslararası toplumun İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'nde işlediği katliamlar karşısında aciz kaldığını belirtti.

Bin Ferhan, ülkenin batısındaki Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısında konuştu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurması talebini yinelemek için bir araya geldiklerini dile getiren Bin Ferhan, "Uluslararası toplum, Gazze Şeridi'nde gerçekleştirilen katliamlar karşısında aciz." dedi.

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes talep eden ülkelerin sayısının arttığının altını çizen Bin Ferhan, "Filistin devletini tanıma ve iki devletli çözümü kabul etme zamanı geldi artık." diye konuştu.

İİT Genel Sekreteri'nden uluslararası topluma çağrı

İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha da uluslararası topluma İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurması çağrısı yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde uluslararası hukuku ihlal ederek korkunç katliamlar yaptığı ve insanlığa karşı savaş suçları işlediğini belirten Taha, İsrail'in işlediği suçların sonuncusunun Gazze'de yardım bekleyen yüzlerce sivili hedef aldığı saldırı olduğunu hatırlattı.

İsrail ordusunun şu ana kadar Gazze'de 30 binden fazla sivili öldürdüğüne dikkati çeken Taha, İsrail saldırıları sonucu Gazze Şeridi içerisinde yaklaşık 2 milyon insanın yerinden edildiğini söyledi.

Taha, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşgalci İsrail, abluka uygulamasının yanı sıra aç bırakma, işkence, alıkoyma, öldürme, yerinden etme ve altyapıyı yerle bir etmeye dayalı sistematik politikalarına devam ediyor. İsrail, Filistin halkını topraklarından sürme girişimleri kapsamında konutlar başta olmak üzere cami, kilise, hastane, okul, BM'ye ait kurumları ve tarihi yapıları yıkıyor."

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 430'u çocuk, 8 bin 900'ü kadın olmak üzere 30 bin 631 Filistinli öldürüldü, 72 bin 43 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.