Suudi Arabistan, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını durdurmak için çaba gösteriyor

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Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, ülkesinin, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını durdurmak ve Filistin'in uluslararası tanınırlığını artırmak için "yakın çaba" gösterdiğini söyledi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında dün Cidde kentinde toplandı.

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamada, toplantıda, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını durdurmak için Suudi Arabistan'ın dostlarıyla siyasi ve insani işbirliği içerisinde yakın çaba gösterdiğine dikkat çekildi.

Oturumda ayrıca Filistin devletinin dünya çapında daha fazla tanınmasını desteklemek için uluslararası düzeyde hareket etme çabaları ve Gazze Şeridi'ndeki sivillere yardımın sürdürülmesi meselesi görüşüldü.