Suudi Arabistan, Trump ve Putin Görüşmesini Memnuniyetle Karşıladı

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RİYAD, 15 Şubat (Xinhua) -- Suudi Arabistan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile krallıkta görüşme olasılığına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

Dışişleri Bakanlığı cuma günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Trump ve Putin arasında çarşamba günü gerçekleşen telefon görüşmesinden övgüyle söz etti. Telefon görüşmesinin ardından Trump, Putin'le "muhtemelen" yakında yüz yüze görüşeceğini belirterek, bu görüşmenin Suudi Arabistan'da gerçekleşebileceğine dair imada bulundu.

Suudi Arabistan'ın, Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın sağlanması yönündeki çabalarına dikkat çekilen açıklamada, Rusya-Ukrayna krizinin başlamasından kısa bir süre sonra krallığın, "krize siyasi bir çözüm bulunması için iyi niyet misyonu üstlenmeye hazır olduğunu" belirttiği ifade edildi.

Trump çarşamba günü Rusya ve Ukrayna liderleriyle telefonda görüşmüş ve her iki ülkenin de barış müzakerelerine başlama konusunda mutabık kaldığını söylemişti.