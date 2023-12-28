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Suudi Arabistan, Tunus'a 1 milyar dolarlık mali bağış yapacak - Son Dakika
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Suudi Arabistan, Tunus'a 1 milyar dolarlık mali bağış yapacak

Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bender bin İbrahim el-Hureyf, Suudi Arabistan İhracat-İthalat Bankası'nın Tunus'taki özel yatırımı finanse etmek, ilerletmek ve teşvik etmek için bir milyar dolar tutarında mali bağış tahsis ettiğini duyurdu. Tunus ile Suudi Arabistan arasındaki ticaret hacmi yıllık ortalama 310 milyon dolar olarak kaydedildi.

Suudi Arabistan, Tunus\'a 1 milyar dolarlık mali bağış yapacak
28.12.2023 - 01:39,
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Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bender bin İbrahim el-Hureyf, Suudi Arabistan İhracat-İthalat Bankasının Tunus'taki özel yatırımı finanse etmek, ilerletmek ve teşvik etmek için bir milyar dolar tutarında mali bağış tahsis ettiğini duyurdu.

Bakan Hureyf, Tunus Maliye, Ekonomi ve Planlama Bakanı Siham Namsiye ile başkent Tunus'ta yapılan ve 2 gün süren 11. Tunus-Suudi Arabistan Ortak Komitesi toplantısının tamamlanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında bir konuşma yapan Hureyf, Suudi Arabistan İhracat-İthalat Bankasının, finansmanı ve sigortayı garanti altına almak, özel yatırımı teşvik etmek için Tunus'a bir milyar dolar tutarında hibe tahsis ettiğini söyledi.

Tunuslu özel yatırımcılara ve iş adamlarına ortak yatırım fırsatlarını öğrenmeleri için ülkesini ziyaret etmeleri çağrısında bulunan Hureyf, Tunus tarafıyla iki gün boyunca yapılan görüşmelerin ekonomik, sosyal ve siyasi her alanda çok değerli olduğunu, bunların daha da güçlendirilmesine özen gösterileceğini vurguladı.

Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Hureyf, 26 Aralık'ta Tunus-Suudi Arabistan Ortak Komitesi toplantısında yaptığı konuşmada, "Tunus ile sanayi, çevre, turizm, tarım bilimi araştırmaları, meteoroloji, iklim ve su kullanımı alanlarında 7 işbirliği anlaşması imzaladık. İki ülke arasındaki işbirliğinde daha geniş ufuklar açacak bu anlaşmalar iki ülkenin ilişkileri geliştirmedeki kararlılığının göstergesidir." dedi.

Tunus-Suudi Arabistan Ortak Komitesi son olarak 2019 yılında Riyad'da toplandı.

Resmi verilere göre Tunus'un, Arap ülkeleri arasındaki ticari ortaklıkta 15'inci sırada yer alan Suudi Arabistan ile yıllık ortalama 310 milyon dolarlık ticaret hacmi bulunuyor.

Kaynak: AA
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