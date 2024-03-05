Suudi Arabistan ve İran, Gazze Şeridi'ndeki son durumu görüştü - Son Dakika
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Suudi Arabistan ve İran, Gazze Şeridi'ndeki son durumu görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Gazze Şeridi'ndeki son durumla ilgili gelişmeleri görüştü. İki ülke arasında ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve Gazze'deki çabalar ele alındı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının toplantısı da değerlendirildi.

05.03.2024 18:37  Güncelleme: 18:37
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki son durumla ilgili gelişmeleri görüştü.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Bakan Ferhan ve İranlı mevkidaşı Abdullahiyan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını görüşmek üzere Cidde'de düzenlediği olağanüstü toplantı sırasında bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasında çeşitli alanlardaki ikili ilişkilerin ve iş birliğinin güçlendirilmesi konusunun yanı sıra Gazze Şeridi ve çevresinde yaşanan gelişmeler ve bu konuda yürütülen çabalar ele alındı.

İİT'nin internet sitesinde 1 Mart'ta yayımlanan yazılı açıklamada, teşkilat üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'ndeki durumu görüşmek üzere 5 Mart'ta Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde toplantı düzenleyeceği belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 430'u çocuk, 8 bin 900'ü kadın olmak üzere 30 bin 631 Filistinli öldürüldü, 72 bin 43 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 245'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 585 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 422 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suudi Arabistan ve İran, Gazze Şeridi'ndeki son durumu görüştü - Son Dakika

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