Suudi Arabistan ve İran, Ortadoğu'daki gerginlik hakkında telefon görüşmesi yaptı

RİYAD, 15 Nisan (Xinhua) -- Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan el-Suud ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ortadoğu'daki mevcut duruma ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Suudi Haber Ajansı, Pazar günü Emir Abdullahiyan'ın başlattığı görüşmede iki diplomatın "Gazze Şeridi'ndeki kriz ve yansımaları bağlamında" bölgede artan gerginliği ele aldıklarını bildirdi ancak ayrıntıya yer vermedi.
Telefon görüşmesi, İsrail'in 1 Nisan'da İran konsolosluğuna yönelik kanlı saldırısına yanıt olarak İran'ın Cumartesi günü geç saatlerde gerçekleştirdiği füze ve insansız hava aracı saldırısının ardından geldi.
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Düzce'de ticari taksi, aynı istikamette giden motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü, motosiklette yolcu konumunda bulunan yaralı kız arkadaşını ambulansa binerken bir an olsun yalnız bırakmadı. Kaza sonucunda 2 kişi yaralandı.
Düzce'de meydana gelen kaza sonucu ticari taksi ile motosiklet çarpıştı. Motosiklette yolcu olarak bulunan kız arkadaşı yaralanan sürücü, ambulansa binerken onu yalnız bırakmadı. Kaza sonrası yol trafiğe kapatılırken, inceleme başlatıldı.
Avustralya'nın Sydney kentinde bir kiliseye düzenlenen saldırıda piskopos dahil en az 4 kişi bıçaklandı. Polis, saldırganın gözaltına alındığını ve olayı bir 'terörist eylem' olarak değerlendirdiklerini açıkladı. Saldırının ardından kilisenin dışında toplanan yüzlerce kişi, saldırganın kendilerine verilmesini talep etti ve polisle çatıştı. İki polis yaralandı ve 20 polis aracı hasar gördü. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı bildirildi. Saldırının kişisel bir eylem olduğu belirtilirken, olaylar birbiriyle bağlantılı değil. Kilise saldırısının ardından güvenlik önlemleri alındı.
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