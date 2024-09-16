Suudi Arabistan ve Mısır'dan İkili İşbirliği Teması

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli ikili ilişkileri ve ortak işbirliği imkanlarını ele aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'ya göre, Medbuli çeşitli temaslarda bulunmak üzere başkent Riyad'a geldi.

Veliaht Prens Bin Selman ve Medbuli görüşmesinde ikili ilişkiler ve ortak işbirliğinin geliştirilmesi imkanları ele alındı.

Görüşmede Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın yanı sıra çok sayıda bakan ve yetkili de hazır bulundu.

Pazar günü Riyad'a gelen Mustafa Medbuli, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid el-Falih ile görüşmüştü. Görüşmede, Suudi Arabistan'ın Mısır'daki yatırımlarının artırılması hedefli konular masaya yatırılmıştı.