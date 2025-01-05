Tahir Elçi Davasında İstinaf Talepleri Reddedildi

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(ANKARA) - Diyarbakır'da, öldürülen Baro Başkanı Tahir Elçi'nin dava dosyasında verilen beraat kararına yönelik İstinaf talepleri reddedildi. İstanbul Barosu'ndan karara ilişkin ortak açıklama geldi, açıklamaya 80 ilin barosu destek verdi. Açıklamada, "Tahir Elçi dosyasındaki cezasızlık tutumunu kabul etmediğimizi ve hukuki sürecin takipçisi olmaya devam edeceğimizi duyururuz." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Barosu, 28 Kasım 2015 tarihinde öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin dava dosyasında verilen beraat kararına yönelik İstinaf taleplerinin reddedilmesine ilişkin yazılı açıklama yayımladı. 81 ilin barosunun imzasını taşıyan açıklamada şunlar kaydedildi:

"28 Kasım 2015 tarihinde katledilen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin dava dosyasında verilen beraat kararına yönelik İstinaf taleplerinin reddedildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Kameralar önünde gerçekleşen Tahir Elçi suikastının yaşandığı ilk andan bugüne kadar cezasızlık politikası sistematik bir şekilde devam etmektedir. İstinaf sürecinde verilen bu kararı da cezasızlık sürecinin bir parçası olarak gördüğümüzü ifade etmek isteriz.Cinayetin aydınlatılması konusunda soruşturma ve kovuşturma makamlarınca yapılması gereken araştırmalar; Elçi ailesinin avukatları ve hukuk kurumları tarafından talep edilmesine rağmen hiçbir talep dikkate alınmadı ve alınmamaya devam ediyor.

"Hakikatı karartma girişimleri ciddiye alınıp kovuşturma derinleştirilmedi"

Yargılama sürecinde itirafçıların ifadesiyle ortaya çıkan hakikatı karartma girişimleri ciddiye alınıp kovuşturma derinleştirilmedi. Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun siyasal cinayet beyanı, tüm toplumun dikkatini üzerine çekmesine rağmen sadece yargısal makamların ilgisini çekemedi. Biz aşağıda imzası olan Barolar olarak; Tahir Elçi dosyasındaki cezasızlık tutumunu kabul etmediğimizi ve hukuki sürecin takipçisi olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."