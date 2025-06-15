İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in saldırılarının ardından kentten göç edenler uzun araç kuyrukları oluştururken; trafik durma noktasına geldi.
İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalar her geçen şiddetlenirken; İsrail özellikle başkent Tahran'ı hedef alıyor.
İsrail'in saldırıları başkent Tahran'da yaşamı durma noktasına getirirken; Tahranlılar kentten göç etmeye başladı. Tahran'dan ayrılanlar, kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluşturdu. İsrail ve İran karşılıklı saldırılarına devam ederken, İran'ın başkenti Tahran'dan göç başladı.
Saldırılar nedeniyle başkenti terk edenler kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluşturdu. Başkentte trafik durma noktası geldi.
Tüm dünyanın gözlerini çevirdiği İsrail-İran çatışmalarını İsrail'in İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemesi ile başladı.
Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile nükleer bilim insanlarının hayatlarını kaybetmesi İran'da şok etkisi yarattı.
İsrail'in saldırılarının ardından İran'da karşı saldırıya geçti. İran'ın füze saldırıları Tel Aviv olmak üzere birçok kentte yıkım neden oldu.
Karşılıklı hava saldırıları günlerdir devam ediyor. Çatışmaların bilançosu ise her geçen gün ağırlaşıyor.
Son Dakika › Güncel › İsrail saldırıları sonrası Tahran'da araç kuyrukları oluştu! Trafik durma noktasına geldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?