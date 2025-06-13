Tahran'da Hava Saldırılarına Yanıt Verildi

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in saldırılarına hava savunma sistemleri karşılık verirken gökyüzünde çok sayıda patlama görüldü.
İsrail'in Tahran'daki saldırılarına İran Atom Enerjisi Kurumu'nda konuşlu hava savunma sistemleri tarafından karşılık verildiği bildirildi.
Verilen karşılık sırasında Tahran'ın merkezinden gökyüzünde çok sayıda patlama görüldü.
İran medyasına göre, Tahran'ın merkez ve güney kesimlerine düzenlenen hava saldırıları püskürtüldü.
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