Tahran'da Patlama Sesleri!

İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırıları devam ederken başkent Tahran'da yeniden patlama sesleri duyuldu.
Tahran'ın merkezinde duyulan şiddetli patlamalarla birlikte gökyüzünde hava savunma füzelerinin havadaki hedeflere karşılık verdiği görüldü.
İsrail'in gece saatlerinde başlattığı saldırıların ardından İran, bu akşam misillemede bulunmuştu.
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