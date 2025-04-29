Tahran'da Uluslararası Turizm Forumu

İran'ın başkenti Tahran'da Türkiye'nin de aralarında olduğu 30 ülkeden 120 turizm şirketinin katıldığı "İran Uluslararası Tur Operatörleri Forumu" gerçekleştirildi.

İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanlığı tarafından Tahran'da bir otelde düzenlenen etkinlik, dünya genelinden birçok turizm şirketini bir araya getirdi.

Türkiye'nin de aralarında olduğu 30 ülkeden tur operatörleri Tahran'da buluşarak turizm konusunda işbirliği imkanlarını değerlendirdi.

Etkinlik kapsamında tur operatörlerinin temsilcileri, turizm fırsatlarını değerlendirmek için İran'ın çeşitli şehirlerini ziyaret edecek.

Programa ilişkin AA muhabirine bilgi veren Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanlığı Yabancı Turizmi Geliştirme Genel Müdürü Muslim Şocai, çeşitli ülkelerden turizm acentelerinin temsilcilerinin İran Uluslararası Tur Operatörleri Forumu kapsamında Tahran'da bir araya geldiğini belirtti.

Bakanlık olarak turizm konusuna büyük önem verdiklerini aktaran Şocai, şu anda yıllık yaklaşık 7 milyon olan turist sayısını 15 milyona çıkarmak için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Etkinliğe yoğun katılımdan memnun olduklarını belirten Şocai, "Bu programda Türkiye, Rusya, İtalya, Almanya, Malezya, Irak, Bosna Hersek, Azerbaycan Güney Afrika gibi 30 ülkeden 120 turizm operatörünü ağırlıyoruz." dedi.

"Turizm alanında Türkiye ile sıkı ilişkilere sahibiz"

İran ve Türkiye'nin birçok kültürel ortaklıklara sahip iki komşu ve dost ülke olduğunu söyleyen Şocai, şöyle devam etti:

"İran, turizm konusunda Türkiye pazarını önceliyor. İranlı turistlerin ziyaret ettiği ilk 5 ülkenin başında da Türkiye geliyor. Turizm alanında Türkiye ile sıkı ilişkilere sahibiz.

Bu sebeple biz, İranlılara Türkiye'nin çeşitli bölgelerini ziyaret etmelerini teşvik etmeliyiz. Türkiye de kendi vatandaşlarına aynı şekilde İran'ı tanıtmalı. Bu ilişkiler ve etkileşim daha da güçlendirilmelidir."

Şocai, hava yolları şirketlerinin hem Türkiye hem İran'da birçok kente karşılıklı uçuşlarının olduğunu ancak iki ülkenin nüfus kapasitesi göz önüne alındığında bu uçuşların artırılması gerektiğini söyledi.

İranlı yetkili, "İki ülkenin turizm teşkilatları bu konuda daha fazla imkan sağlarsa karşılıklı turist ziyaretleri daha fazla olur. Bu yüzden şu anda daha fazla karşılıklı uçuşa ihtiyacımız vardır." ifadelerini kullandı.

İran'ın dünya mirası listesine kayıtlı onlarca eseri olduğuna dikkati çeken Şocai, "Bunlar İran'a ait değil, dünya mirasına aittir. İran yalnızca bu eserlerin emanetçisidir. Herkesin İran'a gelerek bu gerçeği görmesini istiyoruz." dedi.

"İranlı turistler 12 ay boyunca Van, İstanbul ve Antalya'yı ziyaret ediyor"

Türkiye'den bir seyahat acentesinin temsilcisi ve yönetim kurulu başkanı olarak etkinliğe katıldığını anlatan Abdullah Tunçdemir ise programa katılmaktan memnun olduğunu ancak Türkiye'den katılımın daha fazla olmasını arzu ettiğini belirtti.

Hem Türkiye'den hem İran'dan turistler için hizmet verdiklerini aktaran Tunçdemir, "İran, çok geniş bir coğrafyaya sahip kültürü, tarihi ve doğasıyla mükemmel bir ülke. Bu yüzden Türk turistleri İran'ı ziyaret için teşvik ediyoruz. Biz İranlı turistler için de hizmet veriyoruz. İranlı turistler 12 ay boyunca Van, İstanbul ve Antalya'yı ziyaret ediyorlar ve severek ülkemize geliyorlar." dedi.