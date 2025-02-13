Tajani'den ABD-Rusya Diyalog Çağrısı

Güncel

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD ve Rusya'nın en üst düzeyde diyalog kurmasının önemine değinerek, bu doğrultuda Ukrayna için adil ve kalıcı bir barış beklentileri olduğunu bildirdi.

Tajani, X platformundaki hesabından, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD ve Rusya'nın en üst düzeyde yeniden diyalog kurmasının çok önemli olduğuna işaret eden Tajani, "Hepimiz, tüm Avrupalılar olarak ABD ile birlikte çalışmalı ve kıtamıza barışı geri getirmeliyiz. Bu barış, Ukrayna'nın haklı gerekçelerini göz ardı etmeyen, geçici bir ateşkes yerine kuralları yeniden tesis eden ve yeni savaşları ya da saldırıları önleyecek koşulları belirleyen adil ve kalıcı bir barış olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kremlin'den bugün yapılan açıklamada, Putin ile Trump'ın 1,5 saatlik görüşme gerçekleştirdiği ifade edilmişti.

ABD Başkanı Trump da Truth Social platformundan yaptığı açıklamada, Rus lider ile uzun ve verimli bir görüşme yaptıklarını, Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için müzakerelere başlama konusunda Rusya ile mutabık kaldıklarını kaydetmişti.