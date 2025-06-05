İzmir'de 25 yıldır taksicilik yapan 60 yaşındaki Şenol Ü., 31 Mayıs'ta biri kadın iki müşteriyi Karabağlar ilçesine bağlı Bozyaka Mahallesi'nde aracına aldı.
Bir süre sonra aracın ön koltuğunda oturan erkek yolcu, yolu uzattığı iddiasıyla taksiciyle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine yolcu, Şenol Ü'yü darbetti.
Şenol Ü, aracını İl Emniyet Müdürlüğü Bozyaka Hizmet Binası önünde durdurup şüpheliden şikayetçi oldu.
Sürücü Şenol Ü, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Yolu uzattın diyor ama öyle bir şey yok. Bindiği noktayla tartışma noktası arası 140 lira tutuyor. İndi bindi 120 lira zaten. Dolaştırma diye bir şey olmadı." dedi.
Taksideki tartışma ve darp anları araç içi kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › 'Yolu uzattın' dedi, direksiyon başındaki taksiciyi darbetti - Son Dakika
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