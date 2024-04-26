Taksim bombacısı Ahlam Albashir için karar: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1794 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Taksim bombacısı Ahlam Albashir için karar: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1794 yıl hapis cezası

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İstanbul'da 2023 yılında İstiklal Caddesi'nde düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin davada karar açıklandı. Sanık Suriye uyruklu Ahlam Albashir'e 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlardan 1794 yıl hapis cezası verildi.

26.04.2024 12:50  Güncelleme: 13:39
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de meydana gelen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıya ilişkin dava sonuçlandı. Mahkeme, içinde el yapımı bomba bulunan çantayı bırakan Suriye uyruklu Ahlam Albashir'e 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ile diğer suçlardan bin 794 yıla kadar hapis cezası verdi.

TÜM AYRINTILAR İDDİANAMEDE YER ALDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, Taksim İstiklal Caddesi üzerinde gerçekleşen bombalı saldırının PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı YPG/PYD/SDG tarafından planlanıp gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırı sonucu olay yerinde bulunan çocuk yaştaki Ecrin Meydan, babası Yusuf Meydan, Adem Topkara ile eşi Mukaddes Elif Topkara, Arzu Özsoy ile kızı Yağmur Uçar'ın vefat ettikleri, 99 kişinin yaralandığı ve birçok iş yerinin maddi hasara uğradığı tüm detaylarıyla yer aldı.

El yapımı bomba bulunan çantayı bırakan Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın 14 Kasım 2022 tarihinde yakalanıp gözaltına alındığı, YPG/PYD terör örgütünün özel istihbarat elemanı olduğu ileri sürülen sanıklar Ahlam Albashır ve Bilal Elhacmaos'un kamu düzenini bozmak, otoriteyi zayıflatmak, kaos ve kargaşa yaratmak ve böylece devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma amacına ulaşmak maksadı ile örgüt tarafından özel eğitime tabi tutularak talimatlandırılıp patlayıcı malzeme eşliğinde Türkiye'ye gönderildikleri iddianamede yer alıyor.

CEZA İSTEMLERİ

İddianamede, bombayı yerleştiren şüpheli Ahlam Albashır'ın 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 949 yıl 6 aydan 3 bin 9 yıla kadar hapsi isteniyordu. Firari sanık örgüt elebaşlarından Cemil Bayık'ın da aralarında bulunduğu diğer şüphelilerin ise 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 16 yıl 6 aya kadar hapisleri talep edildi.

İddianamede eylemi gerçekleştiren 36 sanık hakkında "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğü Bozma, Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Çocuğa Karşı Adam Öldürme, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Adam Öldürme, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Adam Öldürmeye Teşebbüs Etme, Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme, Göçmen Kaçakçılığı" suçlarından cezalandırılmaları istendi.

Taksim bombacısı Ahlam Albashir için karar: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1794 yıl hapis cezası

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Son Dakika Güncel Taksim bombacısı Ahlam Albashir için karar: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1794 yıl hapis cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • tuba kılıç: ÇOK SAÇMA.. O KADAR YAŞAYABİLİYOR MU Kİ İNSAN? BUNLARIN CEZASI EZİYET ÇEKEREK CAN VERMEK OLMALI 57 2 Yanıtla
    Erhan Kalkan: Saçma değil nedeni şudur olası bir aftan faydalanıp çıkmaması aksi taktirde herhangi bir af yasasından çıkma ihtimalini ortadan kaldırılmasıdır 15 6
  • Murat Çevre: İdam .. idam yoksa uyutulmali.. 12 2 Yanıtla
  • Turhallı: Taksim meydanında asınki aleme ibret olsun 6 0 Yanıtla
  • Fikret Kılınç: Direk işkence edilerek öldürülse daha iyi 3 0 Yanıtla
  • Red Crescent: İDAM gelsin artık. 3 0 Yanıtla
  • elhasaneyadabo: keşke idam olsa ?? 2 0 Yanıtla

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