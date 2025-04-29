Taksim\'de 1 Mayıs 1977 Anması

Taksim'de, 1 Mayıs 1977'de yaşanan olaylarda hayatını kaybedenler, düzenlenen törenle anıldı
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) öncülüğünde bazı sendika ve sivil toplum kuruluşları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde Taksim Meydanı'nda bir araya geldi.
DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, burada yaptığı konuşmada, 48 yıl önce hayatını kaybeden mücadele arkadaşlarını anmak için toplandıklarını, 1 Mayıs'ın işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olduğunu söyledi.
Konuşmanın ardından, Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs 1977'de yaşanan olaylar sırasında hayatını kaybedenlerin anısına Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakıldı.
Ardından, 1 Mayıs 1989'da hayatını kaybeden Mehmet Akif Dalcı için Şişhane'ye yürüyen grup buraya da karanfil bıraktı.
Ayrıca, 1996 yılındaki kutlamalarda hayatını kaybeden 3 kişi de Kadıköy Belediyesi önünde anıldı.
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