Taksim\'de 1 Mayıs 1977 Anması

Taksim'de, 1 Mayıs 1977'de yaşanan olaylarda hayatını kaybedenler, düzenlenen törenle anıldı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) öncülüğünde bazı sendika ve sivil toplum kuruluşları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde Taksim Meydanı'nda bir araya geldi.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, burada yaptığı konuşmada, 48 yıl önce hayatını kaybeden mücadele arkadaşlarını anmak için toplandıklarını, 1 Mayıs'ın işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından, Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs 1977'de yaşanan olaylar sırasında hayatını kaybedenlerin anısına Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakıldı.

Ardından, 1 Mayıs 1989'da hayatını kaybeden Mehmet Akif Dalcı için Şişhane'ye yürüyen grup buraya da karanfil bıraktı.

Ayrıca, 1996 yılındaki kutlamalarda hayatını kaybeden 3 kişi de Kadıköy Belediyesi önünde anıldı.