Taksim'deki Duran Adam Eyleminde Gözaltılar - Son Dakika
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Taksim'deki Duran Adam Eyleminde Gözaltılar

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13.06.2025 13:06
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Taksim\'deki Duran Adam Eyleminde Gözaltılar
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18 yaş altı çocuklar, eylem sırasında polis şiddetine maruz kaldıklarını ifade etti.

HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Taksim Meydanı'ndaki "Duran Adam" eylemi sırasında gözaltına alınan 18 yaş altındaki çocuklar, soruşturma kapsamında savcılıkta ifade verdi. ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı ifadelere göre; çocuklar, polis tarafından darp edildiklerini belirtirken, avukatları da müvekkillerinin polisler tarafından küfür ve hakarete maruz kaldığını ifade etti.

Gezi Parkı eylemlerinin 12. yıl dönümünde, akşam saatlerinde Taksim Meydanı'nda bir araya gelen gençler, Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) dönerek "Duran Adam" eylemi gerçekleştirdi. Polis ekipleri eyleme müdahale ederek 2'si çocuk olmak üzere toplam 21 kişiyi gözaltına aldı. 2 çocuk gece serbest bırakılırken, diğer 19 genç çıkarıldıkları mahkemede yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

"Polis memuru tarafından darp edildim"

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, soruşturma kapsamında "Suça Sürüklenen Çocuklar", İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifade verdi. 17 yaşındaki S.C., ifadesinde bir arkadaşıyla birlikte gezmek amacıyla Taksim'e gittiklerini söyledi. AKM önünde bir grubun eylem yaptığını gördüklerini belirten S.C., "Merakımıza yenilip yanlarına doğru gittik. Orada sadece insanlara bakıyorduk. Polisler bizi de eylemci zannederek gözaltına aldı. Yaşımızın küçüklüğünden kaynaklı bir meraktı. Eylem yapanlarla hiçbir alakamız yoktu" diye konuştu.

S.C., polis tarafından dağılmaları yönünde herhangi bir uyarı yapılmadığını savunarak, suç oluşturan eylemi olmadığını vurguladı. Gözaltına alınırken polis şiddetine maruz kaldığını da ifade eden S.C., "Yaklaşık 1.90 boylarında, kalıplı, sakallı, bej rengi ceket giymiş, kısa kollu siyah tişört ve siyah bol pantolonlu bir polis memuru tarafından araca alınırken darp edildim. Suçsuzum" dedi.

"Aynı polis başka kişilere de şiddet uyguladı, şikayetçiyiz"

S.C.'nin avukatı, ifadesinde müvekkilinin yalnızca meraktan eylem alanına yaklaştığını ve herhangi bir suç teşkil eden eyleme katılmadığını belirtti. S.C.'nin "yaşının verdiği düşüncesizlikle" eylem yapan kişilere yaklaştığını söyleyen avukatı, çocuğun arkadaşı B.K.'nın onu videoya çekerken polislerin hiçbir uyarıda bulunmadan gözaltı işlemi gerçekleştirdiğini ifade etti. Avukat, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 32/1. maddesinde tanımlanan suçun unsurlarının oluşmadığını vurguladı.

Müvekkilinin yaklaşık 20 dakika boyunca ters kelepçeyle bekletildiğini ve Güvenlik Şube polisi olduğu düşünülen bir memur tarafından darp edildiğini dile getiren avukat, "Aynı polis başka kişilere de şiddet uyguladı. Şikayetçiyiz" dedi. Kaçma ve delil karartma şüphesi olmadığını belirten avukat, S.C.'nin serbest bırakılmasını ve soruşturma sonucunda takipsizlik kararı verilmesini talep etti.

"Polisler bizi eylemci zannedip gözaltına aldı"

16 yaşındaki B.K., ifadesinde arkadaşı S.C. ile Taksim'e gezmeye gittiklerini ve "Duran Adam" eylemini görünce merakla yaklaştıklarını söyledi. B.K., "Arkadaşım S.C. biraz uzakta duruyordu, ben de insanları videoya çekiyordum. O sırada polisler bizi eylemci zannedip gözaltına aldı. Olayla hiçbir alakam yok. Sadece gezmek için Taksim'deydim, eyleme katılmadım. Polisler herhangi bir uyarı da yapmadı. Suçsuzum" dedi.

"Eyleme katılmadı, küfür ve hakarete maruz kaldı"

16 yaşındaki B.K.'nın avukatı, müvekkilinin yalnızca gezmek amacıyla orada bulunduğunu ve eylemle hiçbir ilgisinin olmadığını belirtti. B.K.'nın, eylem yapanları yalnızca videoya çektiği için polisler tarafından gözaltına alındığını söyleyen avukatı, meydanda bulunanlara dağılmaları yönünde herhangi bir uyarı yapılmadığını, yasaklama kararının da tebliğ edilmediğini ifade etti. Avukat, "Bu haliyle suçun unsurları somut olayda oluşmamıştır" dedi.

Ayrıca, B.K.'nın polis otobüsüne bindirildikten sonra araçta bulunan diğer gözaltılarla birlikte şoför koltuğundaki bir polis memurunun küfür ve hakaretlerine maruz kaldığını dile getiren avukat, kaçma ya da delil karartma ihtimali olmadığını vurgulayarak, müvekkilinin serbest bırakılmasını ve soruşturma sonucunda takipsizlik kararı verilmesini talep etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Taksim'deki Duran Adam Eyleminde Gözaltılar - Son Dakika

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