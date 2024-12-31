Taksim Meydanı\'nda Yılbaşı İçin Güvenlik Önlemleri

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Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, BEYOĞLU'nda yılbaşı hazırlıkları kapsamında Taksim Meydanı'na demir bariyerler getirildi. Güvenlik önlemleri kapsamında İstiklal Caddesi'ne çıkan yollar ise tedbir amaçlı kapatılacak.

Yılbaşı gecesi hazırlıkları kapsamında Taksim Meydanı'na demir bariyerler getirildi. Taksim Cumhuriyet Anıtı etrafı demirlerle çevrildi. İstanbul Valiliğinin aldığı karar ile Taksim ve İstiklal Caddesine çıkan yollar ise saat 14.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak. Vatandaşlar ise alternatif yollara yönlendirildi.