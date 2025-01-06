Talas\'ta Deprem Tatbikatı Yapıldı

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Talas Belediyesi ve AFAD İl Müdürlüğünce belediye personeline yönelik deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin hizmet binasındaki çalışanlara yönelik gerçekleştirilen tatbikatta, ilk olarak alarm verildi.

Çalınan sirenlerin ardından personel, "çök, kapan, tutun" hareketini uyguladı. Deprem alarmı verilmesiyle bulundukları alanda kendilerini emniyete alan çalışanlar, sirenlerin susmasıyla kafalarını ellerinin arasına alarak binadan tahliye edildi.

Belediye meydanındaki toplanma alanına ulaşan personel, tatbikatı başarıyla tamamladı.

Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AFAD ekiplerine ilgilerinden dolayı teşekkür ederek, depreme hazırlıklı olmaları gerektiğini kaydetti.

Kayseri AFAD İl Müdürü Rifat Genç de yapılan tatbikatın reflekse dönüşmesinin önemli olduğunu belirtti.