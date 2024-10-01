Talip Apaydın, Ölümünün 10. Yılında Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Talip Apaydın, Ölümünün 10. Yılında Anıldı

Köy Enstitüleri'nin aydınlarından Talip Apaydın, ölümünün 10. yılında Beylikdüzü'nde düzenlenen bir anma programıyla anıldı. Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, kentte hayata geçirilecek Kent Enstitüsü projesi ile enstitülerin ruhunu yaşatmayı hedeflediklerini belirtti.

01.10.2024 14:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- Köy Enstitüleri'nin aydınlarından Talip Apaydın, ölümünün 10'uncu yılında Beylikdüzü'nde anıldı. Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, anma programında Gürpınar'da Üç Köy, Üç Meydan projesi kapsamında hayata geçirilecek Kent Enstitüsü projesi ile enstitülerin ruhunu ilçede yaşatmayı amaçladıklarını söyledi.

"Bizi insan eden, yetiştiren Köy Enstitüleri'dir. Hasan Ali Yücel'dir, İsmail Hakkı Tonguç'tur" diyen Köy Enstitüleri'nin aydını Talip Apaydın, ölümünün 10'uncu yılında Beylikdüzü'nde anıldı. Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi, Sevgi Soysal Çok Amaçlı Salon'da yapılan anma programına Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da katıldı. Program, Talip Apaydın'a özel hazırlanan "Bozkırda Açan Çiçekler" isimli belgeselin gösterimiyle başladı. Anma etkinliğinde Kemal Kocabaş, Alper Akçam ve Apaydın'ın kızı Su Apaydın Öge, 'Köy Enstitüleri ve edebiyat' üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.

"İyi ki bu topraklardan Talip Apaydın geçmiş"

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yaptığı konuşmada Apaydın'ın Türk edebiyatının önemli bir değeri olduğunu vurgulayarak, Köy Enstitüleri'nin eğitimdeki aydınlanma rolünü hatırlattı. Gürpınar'da Üç Köy, Üç Meydan projesi kapsamında hayata geçirilecek Kent Enstitüsü projesi ile enstitülerin ruhunu yaşatmayı da amaçladıklarını hatırlatan Başkan Çalık, "Talip Apaydın'ın Fatih Sultan Mehmet Kültür Merkezi'nde isminin yaşatıldığı Nuri Ulusu Kütüphanesi'nde hatırasını yaşatmaya devam ediyoruz. Apaydın'ın kıymetli eserlerini ve onun özel eşyalarını sergileme imkanını bize sağladığı için kızı Su Apaydın Öge ye yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki bu topraklardan bir Talip Apaydın geçmiş" dedi.

Ayrıca Belediye, Talip Apaydın'ın çocukları tarafından bağışlanan 6 bin 695 kitabı Nuri Ulusu Kütüphanesi'nde sergileyerek yazarın hatırasını yaşatmaya devam ediyor.

Kaynak: ANKA

Mehmet Murat Çalık, Köy Enstitüleri, Yerel Haberler, Talip Apaydın, Kültür Sanat, Beylikdüzü, Edebiyat, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Talip Apaydın, Ölümünün 10. Yılında Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:40 İran, İsrail’e yönelik füze saldırısını başlattı İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
17:57 Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:51 Didim’de boşanma aşamasındaki kadın, eşi tarafından öldürüldü Didim'de boşanma aşamasındaki kadın, eşi tarafından öldürüldü
09:17 İzmir’de şaşkına çeviren hırsızlık Çay kaşığı ile otomobilin kapısını açıp çaldı İzmir'de şaşkına çeviren hırsızlık! Çay kaşığı ile otomobilin kapısını açıp çaldı
09:16 Kabine sonrası Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız başladı Kabine sonrası Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız başladı
08:51 İsrail’den Lübnan’a “Kuzeyin Okları“ operasyonu ABD işgale tam destek verdi, İran’ı açık açık uyardı İsrail'den Lübnan'a "Kuzeyin Okları" operasyonu! ABD işgale tam destek verdi, İran'ı açık açık uyardı
08:08 Narin’in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir
07:40 Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 20:53:14. #1.11#
SON DAKİKA: Talip Apaydın, Ölümünün 10. Yılında Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement