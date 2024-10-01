Talip Apaydın, Ölümünün 10. Yılında Anıldı

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(İSTANBUL)- Köy Enstitüleri'nin aydınlarından Talip Apaydın, ölümünün 10'uncu yılında Beylikdüzü'nde anıldı. Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, anma programında Gürpınar'da Üç Köy, Üç Meydan projesi kapsamında hayata geçirilecek Kent Enstitüsü projesi ile enstitülerin ruhunu ilçede yaşatmayı amaçladıklarını söyledi.

"Bizi insan eden, yetiştiren Köy Enstitüleri'dir. Hasan Ali Yücel'dir, İsmail Hakkı Tonguç'tur" diyen Köy Enstitüleri'nin aydını Talip Apaydın, ölümünün 10'uncu yılında Beylikdüzü'nde anıldı. Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi, Sevgi Soysal Çok Amaçlı Salon'da yapılan anma programına Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da katıldı. Program, Talip Apaydın'a özel hazırlanan "Bozkırda Açan Çiçekler" isimli belgeselin gösterimiyle başladı. Anma etkinliğinde Kemal Kocabaş, Alper Akçam ve Apaydın'ın kızı Su Apaydın Öge, 'Köy Enstitüleri ve edebiyat' üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.

"İyi ki bu topraklardan Talip Apaydın geçmiş"

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yaptığı konuşmada Apaydın'ın Türk edebiyatının önemli bir değeri olduğunu vurgulayarak, Köy Enstitüleri'nin eğitimdeki aydınlanma rolünü hatırlattı. Gürpınar'da Üç Köy, Üç Meydan projesi kapsamında hayata geçirilecek Kent Enstitüsü projesi ile enstitülerin ruhunu yaşatmayı da amaçladıklarını hatırlatan Başkan Çalık, "Talip Apaydın'ın Fatih Sultan Mehmet Kültür Merkezi'nde isminin yaşatıldığı Nuri Ulusu Kütüphanesi'nde hatırasını yaşatmaya devam ediyoruz. Apaydın'ın kıymetli eserlerini ve onun özel eşyalarını sergileme imkanını bize sağladığı için kızı Su Apaydın Öge ye yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki bu topraklardan bir Talip Apaydın geçmiş" dedi.

Ayrıca Belediye, Talip Apaydın'ın çocukları tarafından bağışlanan 6 bin 695 kitabı Nuri Ulusu Kütüphanesi'nde sergileyerek yazarın hatırasını yaşatmaya devam ediyor.