Tanker Kurtarıldı

(İSTANBUL) - Rusya'dan Hindistan'a seyir halindeyken Çanakkale Boğazı Eceabat önlerinde makine arızası nedeniyle sorun yaşayan Dashan isimli 140 bin ton ham petrol taşıyan tanker Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonla kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Rusya'dan Hindistan'a seyir halindeyken Çanakkale Boğazı Eceabat önlerinde makine arızası nedeniyle sorun yaşayan Dashan isimli tankerle ilgili açıklama yaptı. 140 bin ton ham petrol taşıyan tanker, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonla güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya'dan Hindistan'a seyir halindeyken Çanakkale Boğazı Eceabat önlerinde makine arızası yaşayan 140.000 ton ham petrol taşıyan Dashan isimli 274 metre boyundaki tanker, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; Kurtarma-10 ve Kurtarma-17 römorkörlerimizin yedeğinde, kılavuz kaptanımız ve kurtarma-15 römorkörümüz refakatinde Bozcaada Demir Sahası'na emniyetle demirletildi."