Tanrıkulu'ndan Bakan'a Kadına Şiddet Soruları

07.03.2026 12:25
CHP'li Tanrıkulu, bakan Göktaş'a kadına yönelik şiddetle ilgili kapsamlı sorular yöneltti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a "Son üç yılda Türkiye genelinde resmi kayıtlara geçen kadına şiddet vakalarının sayısı nedir? Son beş yılda Türkiye genelinde kadına şiddet vakalarının sayılarının türlerine göre dağılımı nedir? Son üç yılda Türkiye genelinde kadına şiddet vakalarının sayılarının illere ve yıllara göre dağılımı nedir? Kadın cinayetlerini önlemek amacıyla 2026 yılında yürütülen ve yürütülecek yasal ve idari çalışmalar nelerdir? İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin, kadınların güvenliği üzerinde olumsuz bir etki oluşturduğu değerlendirilmekte midir?" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi.

Tanrıkulu, önergesinde şu soruları yöneltti:

"Son üç yılda Türkiye genelinde resmi kayıtlara geçen kadına şiddet vakalarının sayısı nedir? Son beş yılda Türkiye genelinde kadına şiddet vakalarının sayılarının türlerine göre dağılımı nedir? Son üç yılda Türkiye genelinde kadına şiddet vakalarının sayılarının illere ve yıllara göre dağılımı nedir? Kadın cinayetlerini önlemek amacıyla 2026 yılında yürütülen ve yürütülecek yasal ve idari çalışmalar nelerdir? İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin, kadınların güvenliği üzerinde olumsuz bir etki oluşturduğu değerlendirilmekte midir?"

"Bakanlığınız tarafından yürütülen güncel projeler ve çalışmalar nelerdir?"

Kadınların şiddete karşı korunması için kolluk kuvvetlerine verilen eğitim ve yetkilendirme yeterli midir; bu konuda İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile koordineli yeni bir düzenleme yapılması planlanmakta mıdır? Kadın cinayetlerinde iyi hal indirimi ve haksız tahrik indirimi gibi uygulamaların kaldırılması yönünde Adalet Bakanlığı ile koordineli bir çalışma yürütülmekte midir; yürütülmesi planlanmakta mıdır? Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla Bakanlığınız tarafından 2025 yılında yürütülen güncel projeler ve çalışmalar nelerdir? 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un uygulanmasında karşılaşılan sorunlar nelerdir; sorunların çözümü için Bakanlığınız tarafından 2026 yılında hangi adımlar atılacaktır? Şiddet mağduru kadınlara yönelik sığınma evlerinin sayılarının illerimize göre dağılımı nedir?

"Finansal yardımda bulunulan kadınlarımızın sayıları nedir?"

Şiddet mağduru kadınlara yönelik sığınma evlerinin kapasitelerinin illerimize göre dağılımı nedir? 2023,2024,2025 yıllarında ve 24 Şubat 2026 tarihi itibarıyla kadın sığınma evlerinde kalan kadınların sayılarının illerimize göre dağılımı nedir? Şiddet mağduru kadınların yaşam maliyetlerini karşılamaları için finansal desteklerde bulunulmakta mıdır; 2023,2024,2025 yıllarında ve 24 Şubat 2026 tarihi itibarıyla finansal yardımda bulunulan kadınlarımızın sayıları nedir? Şiddet mağduru kadınların isim ve kimlik değiştirme talepleri karşılanmakta mıdır; bu tür taleplerin sonuçlandırılma süresi ortalama ne kadardır? 2023,2024,2025 yıllarında ve 24 Şubat 2026 tarihi itibarıyla şiddet mağduru kadınlara yaşam maliyetlerini karşılamaları için yapılan finansal yardımların toplam tutarları kaç Türk lirasıdır?

"2026 yılında yeni kadın sığınma evleri inşa edilmesi planlanmakta mıdır?"

2026 yılında yeni kadın sığınma evleri inşa edilmesi planlanmakta mıdır? Kadına yönelik şiddetle mücadelede, kolluk kuvvetleri, yargı mensupları ve diğer ilgili kamu görevlilerine yönelik eğitim programları düzenlenmekte midir? Kadına yönelik şiddetle mücadelede sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) iş birliği yapılmakta mıdır; yapılmaktaysa hangi STK'larla iş birliği yapılmaktadır? Kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık yaratmak amacıyla Bakanlığınız tarafından yürütülen kampanyalar ve etkinlikler nelerdir; kampanyaların toplum üzerindeki etkisinin ölçüm sonuçları nelerdir? Kadına yönelik şiddet olaylarında, mağdurlara hukuki destek ve danışmanlık hizmetleri sunulmakta mıdır; bu hizmetlerin kapsamı ve erişilebilirliği yeterli midir?"

