Tanrıkulu'ndan Uyuşturucu İmhasına Tepki

(DİYARBAKIR) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, önceki gün yakılarak imha edilen 20 ton uyuşturucunun imha yöntemine tepki gösterdi. Tanrıkulu, "Bu tamamen şov. Jandarmanın, emniyetin bundan kaçınması ve özür dilemesi lazım. Yakalanan bu uyuşturucular jandarmanın bahçesinde yakılmış, yani Lice'nin içinde. O duman üç gün boyunca insanları etkilemiş. Hastalar, çocuklar etkilenmişler" ifadelerini kullandı.

Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Lice İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince son iki yılda ele geçirilen, piyasa değerinin 10 milyar TL olduğu belirtilen 20 ton 766 kilo esrarın yakılarak imha edilme yöntemini eleştirdi.

Uyuşturucuyla sonuna kadar mücadele edilmesi gerektiğini ifade eden Tanrıkulu, uyuşturucunun insanlığa karşı bir suç olduğunu ve hukuk kuralları içerisinde ne gerekiyorsa yapılması gerektiği belirtti.

'İhmali olanlar hakkında mutlaka soruşturma açılmalıdır'

Lice'de ele geçirilen uyuşturucunun imha edilme yönteminin yanlış olduğunu vurgulayan Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Lice'de esrar yakalandığı konusunda basına haberler yansıdı. Haberlere baktım ve gerçekten üzüldüm, hatta kızdım. Uyuşturucu yakalanmalı ve sorumluluğu olanlar yakalanıp yargılanmalıdır ancak fotoğraflara baktım; jandarma binasının bahçesinde uyuşturucu çuvallarıyla Lice yazılmış. Neden Lice'yi yazarsınız? Bir kenti nasıl böyle itham edersiniz ve insanları üzersiniz? Bu tamamen şov. Jandarmanın, emniyetin bundan kaçınması ve özür dilemesi lazım. Yakalanan bu uyuşturucular jandarmanın bahçesinde yakılmış, yani Lice'nin içinde. O duman üç gün boyunca insanları etkilemiş. Hastalar, çocuklar etkilenmişler. Bu yakma işlemi bir kent merkezinde yapılır mı? Onun kokusundan, yaydığı dumandan, insanların etkileneceği nasıl düşünülmez? Dolayısıyla bu işgüzarlıktan vazgeçilmeli ve varsa ihmali olanlar hakkında mutlaka soruşturma açılmalıdır."