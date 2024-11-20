Tarih Buluşmaları: Dr. Oktay Özel Türkiye\'nin Göç Tarihini Anlatacak

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde (APİKAM) düzenlenen Tarih Buluşmaları programının konuğu tarihçi Dr. Oktay Özel olacak. "Muhacir, Mübadil, Mülteci: Bir Göçmen Ülkesi Olarak Türkiye" başlığıyla yarın yapılacak söyleşi, tarihe ışık tutacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Tarih Vakfı iş birliğiyle düzenlediği Tarih Buluşmaları etkinlikleri devam ediyor. Söyleşi programının bu seferki konuğu tarihçi Dr. Oktay Özel olacak. "Muhacir, Mübadil, Mülteci: Bir Göçmen Ülkesi Olarak Türkiye" başlıklı söyleşi, 21 Kasım 2024 Perşembe günü APİKAM'da saat 18.30'da başlayacak. Söyleşide, Türkiye'nin tarihsel süreçte yaşanan savaşlar, siyasi gelişmeler ve benzeri birçok nedenle göç alan bir ülke konumunda bulunması, Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında nüfusun kayda değer bir bölümünün göçmenlerden oluşması ekseninde muhacir, mübadil ve mülteci kavramları üzerinde durulacak. Bu alanda gerçekleştirilen çalışmalara yakın zamanda "Kiske Kuşunun Peşinde: Katamizeler" adlı bir aile tarihi monografisiyle katkıda bulunan tarihçi Dr. Oktay Özel, katılımcılara tarih dolu bir akşam yaşatacak.