Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'deki yangın bölgesine hareket etti
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'dan yola çıkarak İzmir'deki yangın bölgesine gitmek üzere hareket etti. Yangınların kontrol altına alınması ve zararın en aza indirilmesi için bakanlık tarafından yapılan çalışmalara destek vermek amacıyla bölgeye giden Bakan Yumaklı, yangınla mücadele ekipleriyle bir araya gelecek ve gerekli önlemleri değerlendirecektir.
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17.08.2024 00:10:45. #1.11#
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'deki yangın bölgesine hareket etti - Son Dakika
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