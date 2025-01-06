Tarımda Büyük Destek: 22,5 Milyar Lira

Güncel

6 Nisan 1920

1- TARSİM çiftçilere 2024'te 22,5 milyar lira prim desteği ve hasar tazminatı ödedi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı:

"Geçen yıl TARSİM kapsamında 3,2 milyon poliçe düzenlendi, 10,5 milyar lira devlet prim desteği sağlandı ve 12 milyar lira hasar tazminatı ödemesi yapıldı"

"Bu kapsamda 2006'dan günümüze kadar 27 milyon poliçe için 34,5 milyar lira devlet prim desteği sağlandı ve 33 milyar lira hasar tazminatı ödemesinde bulunuldu"

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

2- Geçen yıl Türkiye genelinde yaklaşık 3 milyon 66 bin gayrimenkul satıldı

Türkiye genelinde 2024'te satılan gayrimenkul sayısı önceki yıla göre yüzde 3,9 artarak 3 milyon 65 bin 872'ye yükselirken tapuda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen harç geliri yüzde 60 artışla 96 milyar 133 milyon lirayı geçti

En yüksek tapu harcı elde edilen ay 16 milyar 13 milyon lirayla aralık, en çok gayrimenkul satışı da 357 bin 873'le İstanbul'da oldu

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

3- Kamu binalarında 2019-2024 döneminde 1,8 milyar liralık enerji tasarrufu sağlandı

Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Ahmet Erdem:

"2002-2023 döneminde enerji yoğunluğunda yüzde 32 iyileşme sağlandı ve Türkiye, OECD'de enerji yoğunluğunu en fazla iyileştiren ülkelerden biri oldu"

(Gülşen Çağatay/Ankara)

4- Konut sitelerinde aidatların belirleneceği genel kurul dönemi başladı

Tesis Yöneticileri Konfederasyonu Genel Başkanı Yahya Sağır:

"Site sakinleri, aidat konusunda mağduriyet yaşamamak için genel kurul toplantılarına mutlaka katılmalı"

"Genel kurulda alınan kararlar hukuka aykırıysa kat maliklerinin dava açma hakları var, bu tür durumlarda hukuki yardım alarak hareket edilmesi önem taşıyor"

(Serhat Tutak/Ankara)

5- Türkiye'deki STK'lerden İsrail'in saldırdığı Gazze'ye kesintisiz yardım seferberliği

Saldırılar nedeniyle 458 gündür yaşam mücadelesi veren Gazzelilerle dayanışmada dünyada öncü Türkiye'den çok sayıda dernek ve vakıf, başta gıda ve sağlık ürünleri olmak üzere her türlü konuda mazlumlara elini uzattı

Bu STK'lerin başında gelen Türk Kızılay, çeşitli gıdalar, bebek bezi, battaniye, giysi, bebek maması, çadır, ambulans gibi malzemelerden oluşan toplam 900 tırlık yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı

(Koray Taşdemir/İstanbul)

6- Rami Kütüphanesi 2 yılda 6 milyondan fazla kitapseveri ağırladı

Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik:

"Kütüphanemiz açılmış olduğu tarihten bugüne kadar 200 binin üzerinde kitap ödünç verdi. Aynı zamanda bu yıl itibarıyla 33 bin üzerinde de yeni üyeye sahip olduk"

"Rami Kütüphanesi aynı zamanda engelsiz bir kütüphane. Özellikle bu bilgiye erişimi eşit şartlarda sağlamak anlamında bizden çeşitli kitapların seslendirilmesi talep edilmekte. Bu yıl itibarıyla 600'ün üzerinde talebi karşıladık"

(Şükrü Gündüz/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Suriye'de devrilen Baas rejiminin Sednaya'da işlediği suçların mağdurları adalet bekliyor

Şam'da yaşayan Gana el Kurdi:

"Biz bu kişilerin ölü mü diri mi olduğunu öğrenmek istiyoruz. Eğer yaşıyorlarsa bir yerde tutulduklarını düşünüyoruz. Yetkililer, bu konuyu açıklığa kavuşturmalı"

Yasemin el-Fauri:

"Suriye'nin özgürlüğü için mücadele eden herkesin bize yardımcı olmasını istiyoruz. Yeni liderimiz Ahmed Şara'dan bu konuda bize destek olmasını rica ediyoruz"

(Eşref Musa-Gökhan Çeliker/Şam/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Emtia piyasasında geçen hafta gıda negatif ayrıştı

Ukrayna'dan Avrupa'ya yapılan Rus doğal gaz ihracatı, yeni yılın başlamasıyla durduruldu

Çin, yüksek verimli mahsul üretimini artırmak için genetiği değiştirilmiş soya fasulyesi, mısır ve pamuğa onay verdi

(Tunahan Kükürt/İstanbul)

9- Avrupa, 2025'te en büyük sınavlarını Trump, ekonomi ve göç konularında verecek

AB, başta düzensiz göç olmak üzere iç sorunlarıyla Birlik içinde ilgilenmesi gereken bir dönemde hızla ulusal çıkarlar ekseninde ayrışırken kendisini "cehennem çukuru" ve "ticari hasım" olarak tanımlayarak tehditler savuran ABD'nin seçilmiş başkanı Trump ile büyük bir sınav verecek

German Marshall Fund Başkan Yardımcısı Ian Lesser, Trump'ın AB'nin öngörülebilirliğe en çok ihtiyaç duyduğu dönemde ABD'nin başına geçmesinin özellikle ticaret ve savunma alanlarında gerginliklere yol açmasını bekliyor

(Selen Valente-Ata Ufuk Şeker/Brüksel)

10- Galatasaraylı Yunus Akgün, kariyerinin en golcü sezonunu yaşıyor

Sarı-kırmızılı futbolcu, Süper Lig'de 6, UEFA Avrupa Ligi'nde 5 kez fileleri havalandırarak bu sezon 11 gole ulaştı

Yunus Akgün, UEFA Avrupa Ligi'nde Porto'dan Samu, Ferencvaros'dan Varga ve Manchester United'tan Hojlund ile gol krallığında zirveyi paylaşıyor

Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta 4 kez skor üreten Yunus, kritik gollere imza attı

(Can Öcal/İstanbul)

11- Eksi 15 derecede antrenman yapan Bitlisli kayakçılar, yeni şampiyonluklar hedefliyor

Kayaklı Koşu Milli Takım Antrenörü Celal Apak:

"Kar kalınlığı 30-40 santimetreyi geçtiğinde antrenmanlarımızı yapabiliyoruz. Kayaklı koşu zor bir spor. Buna rağmen çocuklar severek geliyor. Bazen soğuk, sis ve kar yağışı olabiliyor ama bu kayak aşkımıza engel olamıyor"

(Şener Toktaş/Bitlis) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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