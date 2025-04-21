Tarımda Felaket: '2025 Yok Yılı' Olacak - Son Dakika
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Tarımda Felaket: '2025 Yok Yılı' Olacak

Orhan Sarıbal, tarımda zirai don ve kuraklığın etkisini vurguladı, AKP'nin politikalarını eleştirdi.

21.04.2025 13:01
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(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Zirai don vurdu, kuraklık bastırdı ama asıl felaket, yıllardır uygulanan AKP'nin tarımı çökerten politikalarıdır. 2025 yılı, çiftçinin tarlada yalnız, tüketicinin pazarda çaresiz kaldığı 'Yok yılı' olarak tarihe geçecek" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, yaptığı yazılı açıklamayla 65 ilde tarım arazileri don nedeniyle büyük zarar gördüğünü; kayısı, ceviz, kiraz, elma ve üzüm gibi ürünlerde zararın boyutu yer yer yüzde 100'lere ulaştığını belirtti. Don afetiyle sarsılan çiftçinin şiddetli kuraklığın pençesinde olduğuna dikkati çeken Sarıbal, kuraklıktan en çok etkilenen bölgelerin başında buğday üretiminin yoğun olduğu İç Anadolu, Güneydoğu ve Akdeniz bölgelerinin geldiğini söyledi. Sarıbal, " İç Anadolu Bölgesi'nde yağışlar normale göre yüzde 62, geçen yıla göre yüzde 61 oranında azaldı. Tüm bu felaketlerin ortasında, 2025'in ilk üç ayında devlete ödenen faiz giderleri 464 milyar TL'yi bulurken, buna karşılık çiftçiye yapılan ödeme sadece 43 milyar TL'de kaldı. Zirai don vurdu, kuraklık bastırdı ama asıl felaket, yıllardır uygulanan AKP'nin tarımı çökerten politikalarıdır. 2025 yılı, çiftçinin tarlada yalnız, tüketicinin pazarda çaresiz kaldığı 'Yok yılı' olarak tarihe geçecek" dedi.

Sarıbal, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın sosyal medya hesabından yaptığı traktör sayısıyla övünen paylaşımına şu sözlerle tepki gösterdi:

"Traktör sayısıyla övünmüş ama belli ki tarımdan da rakamdan da bihaber. Türkiye'de kayıtlı çiftçi sayısı 2.3 milyon değil, 2.2 milyona düştü. Yani yanlış rakamla bile aslında AKP döneminde çiftçilerin üretimden koptuğunu itiraf etmiş. 2014'te 1 milyon 243 bin olan traktör sayısı, 2024'te 1 milyon 598 bin. Yani 10 yılda 356 bin traktör artmış. 700 bin rakamını yazarken ya 'Elektrikli traktör geliyor, tarımda devrim yapıyoruz' diye 246 milyon TL harcadıkları ve hiç üretilmeyen hayali traktörleri ya da  tarımla ilgisi olmayan ATV araçlarını saymış olmalı. Ama esas mesele traktör sayısı değil. Çiftçi 10 yıl öncesiyle bugünü kıyasladığımızda bir litre mazotu yüzde 3,796 kat artışla alıyor. Borcu ise 936 milyar TL'yi geçti. 2025 bütçesinde çiftçiye ayrılan destek, GSYH'nin sadece yüzde 0,22'si. Oysa yasa ne diyor? En az yüzde 1 olmalı. Yani bugün çiftçi AKP iktidarından 884 milyar TL alacaklı. 'AKP'den evvel bu memlekette çiftçi yoktu' bile der, şaşırmayın."

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Kaynak: ANKA

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