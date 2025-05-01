Mersin'in Tarsus ilçesinde hac farizasını yerine getirecek 17 kişi dualarla uğurlandı.
Tarsus Müftülüğünce hacı adayları için Ulu Cami önünde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu.
Programda konuşan Müftü Murat Akçay, ilçeden bu yıl 224 kişinin kutsal topraklara gideceğini söyledi.
Duaların ardından 17 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı.
Son Dakika › Güncel › Tarsus'tan 17 Hacı Adayı Uğurlandı - Son Dakika
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