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Tarsuslu Sporculara Ödül Töreni

Mersin'in Tarsus ilçesinde, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda dereceye giren sporculara ödül verildi. Kaymakamlık, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen törende, 16 sporcu ve antrenörlerine altın ve kitap hediye edildi.

Tarsuslu Sporculara Ödül Töreni
13.12.2023 - 17:08,  Güncelleme: 17:08
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda dereceye giren sporculara ödül verildi.

Kaymakamlık, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Tarsus Ticaret ve Sanayi Odasınca, 2023'teki müsabakalarda başarılı olan Tarsuslu sporcular için ödül töreni düzenlendi.

Programda konuşan Kaymakam Kadir Sertel Otcu, sporcuları tebrik etti.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak da gençlerin performansıyla gurur duyduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından farklı branşlardaki 16 sporcu ile antrenörlerine altın ve kitap hediye edildi.

Kaynak: AA
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