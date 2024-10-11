Taşkent'te Türk Ressamın Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Taşkent'te Türk Ressamın Sergisi Açıldı

Taşkent\'te Türk Ressamın Sergisi Açıldı

Mustafa Küçüköner'in 'Atayurt'tan Anayurda Mimari Miras' sergisi, Taşkent'te sanatseverlerle buluştu.

11.10.2024 17:17
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Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Türk ressam Mustafa Küçüköner'in "Atayurt'tan Anayurda Mimari Miras" adlı gravür resim sergisi açıldı.

Dünya Türk İş Konseyi (DTİK), Ziraat Bank Özbekistan, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Taşkent Büyükelçiliğinin destekleriyle Taşkent'te açılan sergide ressam Küçüköner'e ait, Türk Dünyasının en güzel tarihi yapı ve medreselerinin yansıtıldığı 30'a yakın gravür resmi sergileniyor.

Serginin açılışına Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, DTİK Özbekistan Temsilcisi Atilla Aydoğmuş, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Ziraat Bank Özbekistan Genel Müdürü Volkan Güldürmez ve ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile gazeteciler katıldı.

Açılışta konuşan Büyükelçi Bekar, serginin Türkiye ile Özbekistan arasındaki kültürel ilişkilerin giderek gelişmekte olduğunu gösterdiğini kaydederek, serginin ayrıca ata yurdu olarak adlandırdıkları Özbekistan'dan Anadolu topraklarına kadar uzanan kültürel birlikteliğini de sergilediğini belirtti.

Ziraat Bank Özbekistan Genel Müdürü Güldürmez de Ziraat Bankasının ulusal ve uluslararası platformlarda sanata desteği ile saygın bir konuma sahip olduğunu belirterek, serginin hattat ve tuğra ustası İsmet Keten'in kalemine ait Osmanlı Padişah Tuğraları sergisinin ardından düzenledikleri ikinci sergi olduğunu hatırlattı.

DTİK Özbekistan Temsilcisi Aydoğmuş, Özbekistan'da faaliyet gösteren Türk iş dünyası olarak, Türk sanatçıların buraya gelerek sergi ve kültürel etkinliklerle sosyal hayata renk katmalarını, iki ülkenin kültürel bağlarının güçlenmesine vesile olmalarını önemsediklerini vurgulayarak, bu nedenle, DTİK Özbekistan olarak bu etkinliğe destek olmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Prof. Dr. Zorlu da üniversite olarak Özbekistan'a özel bir ilgilerinin olduğunu ifade ederek, Özbekistan'ın birçok üniversitesi ile işbirliği protokolleri imzaladıklarını, ortak sempozyumlar düzenlediklerini, öğrenci ve öğretim üyeleri değişimi programları yaptıklarını aktardı.

Türk ressam Küçüköner'e ait gravür resim sergisinin ilkinin Semerkant'ta düzenlediklerini anımsatan Zorlu, ikincisi Taşkent'te açılan serginin iki ülke arasındaki kültürel, insani ve bilimsel ilişkilerin güçlenmesine vesile olacağını ifade etti.

Ressam Mustafa Küçüköner, açılışın ardından basına yaptığı açıklamada, sergide 27 gravür eserin sergilendiğini kaydederek, bunların 15'inin Özbekistan'daki tarihi medreselerin resimleri olduğunu aktardı.

Ziraat Bank Özbekistan Konferans Salonu'nda başlayan sergi, 20 Ekim'e kadar açık kalacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Taşkent'te Türk Ressamın Sergisi Açıldı - Son Dakika

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