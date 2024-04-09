Taşova Kaymakamı Efe Kılıç, Ramazan Bayramı\'nda şehit ailelerini ziyaret etti

Taşova Kaymakamı Efe Kılıç, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailesini ve şehit kabirlerini ziyaret etti.
Kılıç, İstanbul'da 1992 yılında şehit olan Astsubay İbrahim Torun'un ailesi ile mezarını, ayrıca şehit polis Halis Şimşek, şehit Kıdemli Çavuş Uğur Aydın ve şehit er İlyas Öztürk'ün kabirlerine ziyarette bulundu.
Kılıç, şehit ailesi ile sohbet edip hayırlı bayramlar diledi.
Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.
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