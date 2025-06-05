Tatar, Camii İnşaatını Ziyaret Etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ada'da yapımı süren Cumhurbaşkanlığı Camisi'nin inşaatını ziyaret ederek Türkiye'ye desteği için teşekkür etti.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, Cumhurbaşkanlığı Parkı içerisinde inşaatı devam eden Cumhurbaşkanlığı Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Tatar, caminin inşaatında emeği geçen herkese teşekkür ederek Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binaları, yapımı devam eden yeni Yüksek Mahkeme binası ve cami, milli kütüphane ve sosyal aktivite bölgesiyle büyük bir yaşam alanı inşa edildiğini belirtti.

Caminin Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü olan 20 Temmuz'a hazırlanması için büyük gayret gösterildiğini işaret eden Tatar, bağımsız Türk devleti olarak dile, dini ve milli değerlere sahip çıkarak bugünlere gelindiğini vurguladı.

Tatar, herkesin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, barış, huzur ve güvenlik içinde yaşamlarını sürdürürken Türkiye'nin desteğinin de unutulmaması gerektiğini ifade etti.

Dünyadaki örneklerden çatışma kültürünün ne kadar kolay alevlenebileceğine dikkati çeken Tatar, KKTC'de 20 Temmuz 1974'te sağlanan barış, huzur ve istikrarın devamı için birlik ve beraberliği korumaya devam edeceklerini söyledi.

Tatar, KKTC'nin merkezi olan Metehan bölgesinde inşa edilen ve tarihe mal olacak caminin milli mücadeleyi kurumsallaştıracağına da işaret ederek emeği geçen herkese teşekkür etti.