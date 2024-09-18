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Tatlı Ustası Çocukları Sevindiriyor

Tatlı Ustası Çocukları Sevindiriyor

Atilla Karaca, Van'da motosikletiyle kırsal bölgelerde çocuklara tatlı ikram ediyor.

18.09.2024 12:50
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Van'da "Tatlı yemeyen çocuk kalmasın" sloganıyla yola çıkan tatlı ustası Atilla Karaca, motosikletiyle ücra mahalleleri gezerek, çocuklara tatlı ikram ediyor.

Öğretmen eşinin tayin sebebiyle üç yıl önce Ankara'dan Van'a taşınan 28 yaşındaki Karaca, şehir merkezinde tatlı dükkanı açtı.

Eşinin görev yaptığı okulda düzenlenen etkinlikte çocuklara tatlı ikram eden Karaca, kırsalda yaşayan çocukları da tatlıyla buluşturmaya karar verdi.

Kentte iki yıldır motosikletiyle ücra yerleşim yerlerine giden Karaca, ziyaret ettiği okullarda kendi imkanlarıyla hazırladığı meyveli tatlıları çocuklara ikram ediyor.

"Onların mutluluğunu görünce ben de mutlu oluyorum"

Karaca, AA muhabirine, Van'da bütün kırsal mahalleleri ziyaret etmeyi hedeflediğini söyledi.

İki yılda ziyaret ettiği 100 yerleşim yerinde yaklaşık 10 bin çocuğa ulaştığını belirten Karaca, tatlı yeme imkanı bulamayan çocuklara tatlı vererek onların mutluluğuna ortak olduğunu ifade etti.

Gezdiği yerleşim yerlerinde farklı kültürlerle tanıştığını anlatan Karaca, "Van'da bütün köyleri gezmek istiyorum. Böylece bütün öğrencileri waffle tatlısıyla tanıştırarak görevimi tamamlamış olacağım. Çocuklar bir tatlı kültürü öğreniyor. Bu tatlıyı maalesef kırsalda tatmak veya tanımak çok zor. Öğrencilerimiz şehirlere geldiklerinde ya da üniversiteye gittiklerinde bu tatlıya karşı yabancı olmamalarını istiyorum çünkü ben de waffle ile 21 yaşında tanıştım. Buradaki çocukların daha erken tanışmasını istiyorum." diye konuştu.

Ziyareti sırasında çocuklara öğretici bilgiler de aktardığını anlatan Karaca, şunları kaydetti:

"Çocuklar etkinlik süresince keyifli vakit geçiriyor. Onların mutluluğunu görünce ben de mutlu oluyorum. Etkinliklerimizde doğum gününe denk gelen öğrenciler oluyor. O zaman daha keyifli vakit geçiyor. Etkinlik süresince tatlının tarihçesinden tutun da nasıl yapıldığına kadar çocuklara öğretiyoruz. Tatlıda kullandığımız meyvelerin nereden geldiğini anlatıyorum. Çocuklar hem öğreniyor hem de eğleniyor."

Değirmenarkı İlkokulu öğretmeni Leyla Tan ise "Çocuklar bulundukları konumdan dolayı bu gibi tatlılara ulaşamıyorlar. Atilla Bey, köyümüze gelerek çocuklarımıza çok güzel imkan sağladı. Bu tarz etkinliklerin köy okullarında daha fazla olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Daha önce waffle yemediğini belirten 4. sınıf öğrencisi Erdem Demir de "Çok değişik bir tatlıydı, tadı çok güzeldi. Bize yapılışını da öğretti. Babamla çarşıya indiğimizde isteyeceğim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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