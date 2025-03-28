Tatvan'da 3 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele ile Tatvan Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığını önlemek amacıyla çalışma yürüttü.

Bu kapsamda 26 Mart'ta düzenlenen ortak operasyonda, Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonda, 3 sahte pasaport ve 105 gram toz esrar ele geçirildi.

Düzensiz göçmenler sınır dışı edildi.