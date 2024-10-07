Tatvan\'da 3 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, 3 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, 5 Ekim'de Tatvan'da durdurulan araçta narkotik dedektör köpeği "Gill" ile yapılan aramada, 3 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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