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Tatvan'da flamingolar görsel şölen oluşturdu

Flamingoları ilk kez görenler şaşırdı

BİTLİS - Her yıl belirli dönemlerde Van Gölü Havzası'ndaki sulak alanlara gelen flamingolar, son günlerde Van Gölü'ne kıyısı olan Bitlis'in Tatvan ilçesinde görüntülendi.

Van Gölü, her yıl İran'ın Urmiye Gölü'nden gelerek yaklaşık 5 ay boyunca konaklayan binlerce flamingoya ev sahipliği yapıyor. Bu yıl da havaların geç ısınmasından kaynaklı Bitlis'in Tatvan ilçesinin Van Gölü kıyılarına gelen 5 flamingo, fotoğrafçılar tarafından yoğun ilgi görüyor. İlçenin sazlık alanlarına sığınan flamingolar heyecan oluşturdu. Göç güzergahı üzerinde olan ilçede dinlenen flamingolar, fotoğraf çekimi için bölgeye akın eden vatandaşların da ilgi odağı oldu.

Tatvan'da ilk kez flamingo gördüklerini söyleyen Bitlis Eren Üniversitesinden Doktor Öğretim Görevlisi Emrah Doğan, "Bugün burada flamingoların göçüne şahitlik ettik. Flamingoların göç zamanı ve Tatvan Havzasına flamingolar göç etmiş. Flamingoların Tatvan Havzasına göç ettiği haberini aldık. 5 flamingonun konakladığını gördük ve bizde fotoğraf makinelerimizle onları fotoğrafladık" dedi.