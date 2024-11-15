Tatvan\'da Kış Lastiği Denetimi Başladı

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Tatvan'da kış lastiği denetimi yapıldı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde kış aylarında trafikte yer alacak şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği uygulaması başladı.

Bitlis'te kış mevsiminde muhtemel trafik kazalarının önlenmesi ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla her yıl uygulanan kış lastiği uygulaması bu sene erken başladı. Bitlis Valiliği 12 Kasım 2024 tarihinde yaptığı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile ilgili Usul ve Esaslar Hakkındaki Tebliği" kapsamında kış lastiği uygulamasının 15 Kasım'dan itibaren geçerli olacağını duyurmuştu.

Bu çerçevede, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde, ticari araçların kış lastiği kullanımına uygunlukları kontrol edildi. Trafik ekipleri, araç sürücülerine kış lastiklerinin önemini hatırlatarak, hem kendi güvenlikleri hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliği açısından bu kurala uymaları gerektiğini vurguladı.

Yetkililer, denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini ve kış lastiği takmayan sürücülere cezai işlem uygulanacağını belirtti. Ayrıca, sürücülere kış şartlarına uygun araç bakımı yapmaları ve trafik kurallarına hassasiyet göstermeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

Tatvan halkı, denetimlerin kış mevsiminde trafik güvenliğini artıracağına inandıklarını ifade ederek, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.