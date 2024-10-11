Tatvan'da KPSS Kurslarına Yoğun İlgi

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Tatvan Gençlik Merkezindeki KPSS kurslarına yoğun ilgi

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan Gençlik Merkezinde Kamu Personeli Seçme Sınavı'na hazırlanan gençler için açılan kurslar yoğun ilgi görüyor.

Bitlis Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Tatvan Gençlik Merkezinde KPSS kurslarına yönelik tarih, Türkçe, coğrafya ve matematik dersleri ücretsiz olarak veriliyor. Tatvan Gençlik Merkezinde ders veren Türkçe öğretmeni Hanife Yavuz, kursların hafta içi her gün düzenlendiğini belirterek, "08.30-12.30 saatleri arasında verilen derslerin ardından gönüllü öğretmenlerimizle birlikte etüt çalışmaları yapıyoruz. Öğleden sonra 13.30'da başlayan etütler, 17.00'de sona eriyor. Şu anda 70 öğrenciye eğitim veriyoruz ve kayıtlar devam ettikçe bu sayı artıyor" dedi.

Yavuz, dezavantajlı gençlerin hiçbir ücret ödemeden eğitim alabildiğini de vurguladı.

Tatvan Gençlik Merkezi Müdürü Burhanettin Avşar ise geçen yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavına hazırlanan 70 öğrenciden 68'inin üniversiteye yerleştiğini belirterek, "Bu yıl da KPSS'ye hazırlanan 70 öğrenci ile eğitimlerimize devam ediyoruz. Eğitim Yönetim Sistemi programı kapsamında genel yetenek Türkçe, matematik, genel kültür tarih, coğrafya ve vatandaşlık eğitimi veriliyor. Amacımız bu yıl ki öğrencilerimizi de başarıyla sınava hazırlamaktır" diye konuştu.