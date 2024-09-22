Tavşanlı'da Şüpheli Ölüm - Son Dakika
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Tavşanlı'da Şüpheli Ölüm

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Selim Özenç ölü bulundu, savcılık soruşturma başlattı.

22.09.2024 21:01
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KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde Selim Özenç (62), boş arazide ölü olarak bulundu. Savcılık, şüpheli görülen ölüm üzerine soruşturma başlattı.

Tavşanlı ilçesi Çukurköy sanayiye yakın arazi de hareketsiz yatan birini görenler polise haber verdi. Polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede hurdacılık yaparak geçimini sağladığı öğrenilen Selim Özenç'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesinde Selim Özenç'in ölümü şüpheli görüldü ve soruşturma başlatıldı. Özenç'in cenazesi incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

Tavşanlı\'da Şüpheli Ölüm
Kaynak: DHA

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