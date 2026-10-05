Tayland'daki sellerde can kaybı 31'e yükseldi, sel riski sürüyor - Son Dakika
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Tayland'daki sellerde can kaybı 31'e yükseldi, sel riski sürüyor

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DDPM'ye göre Tayland'da 16 Eylül'den beri etkili sellerde 8 bölgede can kaybı 31'e yükseldi; ülke genelinde 3,5 milyondan fazla kişi etkilendi. Meteoroloji, Bangkok dahil orta, doğu ve güneyde bu hafta da sel riskinin sürdüğünü bildirdi.

Tayland'da haftalardır etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e yükseldiği bildirildi.

Tayland Meteoroloji Kurumundan yapılan açıklamada, başkent Bangkok dahil ülkenin orta, doğu ve güney kesimlerinde bu hafta da etkisini sürdürmesi beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle sel riskinin devam ettiği belirtildi.

Tayland Afetle Mücadele ve Yönetimi Dairesinden (DDPM) yapılan açıklamada da sel felaketi sebebiyle milyonlarca kişinin etkilendiği ülkenin 8 bölgesinde hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e yükseldiği kaydedildi.

Yetkililer, şehrin ana kanallarından daha fazla su tahliye edilmesi ve yüksek riskli bölgelere daha fazla su pompası yerleştirilmesine yönelik çalışmalarla ani sel tehlikesine karşı önlemlerin artırıldığını aktardı.

Tayland'ı 16 Eylül'den bu yana etkisi altına alan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde ülke genelinde 3,5 milyondan fazla kişinin etkilendiği bildirilmişti.

Bangkok yönetimi, geçen hafta, sellerin yol açtığı hasarın onarılması amacıyla yaklaşık 122 milyon dolar finansmanın onaylandığını bildirmişti.

Kaynak: AA
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